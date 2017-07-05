В Барнауле выставили на продажу ресторан "Цицаки"

В Барнауле продают ресторан кавказской кухни "Цицаки". Объявление опубликовано на Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.
Объект выставлен за 7,5 млн. рублей, но владелец готов к торгу и различным вариантам расчета. В объявлении отмечают, что шеф-повар ресторана работал на элитной базе отдыха "Алтай-Резорт" в Горном Алтае, где обслуживал первых лиц страны.
Ресторан "Цицаки" открылся в Барнауле в феврале 2015 года на Ленина, 63. Его запустил предприниматель Вадим Вайнер, но позже он продал заведение новым владельцам.
В декабре 2015 года на Молодежной открылся второй "Цицаки", однако вскоре закрылся.
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