В Барнауле выставили на продажу ресторан "Цицаки"

Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito. Ресторан "Цицаки" выставили на продажу. Фото: Avito.

Объект выставлен за 7,5 млн. рублей, но владелец готов к торгу и различным вариантам расчета. В объявлении отмечают, что шеф-повар ресторана работал на элитной базе отдыха "Алтай-Резорт" в Горном Алтае, где обслуживал первых лиц страны.

Ресторан "Цицаки" открылся в Барнауле в феврале 2015 года на Ленина, 63. Его запустил предприниматель Вадим Вайнер, но позже он продал заведение новым владельцам.

В декабре 2015 года на Молодежной открылся второй "Цицаки", однако вскоре закрылся.