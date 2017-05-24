В Барнауле воспитанники детсада отравились неизвестным веществом

24 мая в одном из детсадов Индустриального района Барнаула двое 3-летних детей отравились неизвестным веществом. Дети находятся в реанимации.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, дети употребили вещество, когда находились в помещении детского сада. Следственно-оперативная группа изъяла следы вещества, ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено от 18.59:
В мэрии Барнаула сообщили, что в детском саду №161 (пос.Новосиликатный) некачественно провели уборку после уничтожения крыс. В результате два воспитанника детсада нашли частицы отравы и взяли остатки в руки.
Младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию и вызвала скорую. Дети находятся в Городской детской больнице №2. По словам главного врача Ивана Леера, состояние детей не вызывает опасений.
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