Социологи установили идеальное количество сексуальных партнеров

Специалисты опросили 188 человек в возрасте 18-35 лет, чтобы выяснить, какое количество сексуальных партнеров считается идеальным. Оказалось, что большинство людей хотят быть "третьими" в списке сексуальных связей своей половинки.

По мнению респондентов-женщин, что более 15 половых партнеров считается распущенностью, мужчины считают, что до 14 партнеров — приемлемо, сообщает сетевое издание ToDay News Ufa. Идеальным считается не более 7-8 партнеров. Двух партнеров опрашиваемые назвали — "сексуальным консерватизмом". Хотя все зависит от страны. К примеру, в Австрии "консерватизмом" признано 7 половых партнеров.

По мнению ученых, опрос подтвердил давно известный факт, что мужчины часто преувеличивают число своих сексуальных похождений, а женщины — приуменьшают.

Установлено, что мужчины и женщины в равной степени не хотят вступать в отношения с чрезмерно опытными людьми. При этом представители сильного пола больше хотят быть для кого-то первыми.

Опрос провел Superdrug Online Doctor.

Ранее шотландские ученые выяснили, что секс, помимо удовольствия и продолжение рода, помогает укрепить иммунитет.