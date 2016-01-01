Социологи установили идеальное количество сексуальных партнеров

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Сегодня, 19:32.
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Ученые назвали идеальное количество сексуальных партнеров. Исследование показало, что большинство мужчин и женщин хотят, чтобы у второй половинки до них было не более двух партнеров. Поэтому идеальное число — это три, пишет Svopi.ru.

Пять главных вопросов о сексе.
Пять главных вопросов о сексе. Фото: СС0.

Специалисты опросили 188 человек в возрасте 18-35 лет, чтобы выяснить, какое количество сексуальных партнеров считается идеальным. Оказалось, что большинство людей хотят быть "третьими" в списке сексуальных связей своей половинки. 

По мнению респондентов-женщин, что более 15 половых партнеров считается распущенностью, мужчины считают, что до 14 партнеров — приемлемо, сообщает сетевое издание ToDay News Ufa. Идеальным считается не более 7-8 партнеров. Двух партнеров опрашиваемые назвали — "сексуальным консерватизмом". Хотя все зависит от страны. К примеру, в Австрии "консерватизмом" признано 7 половых партнеров.

По мнению ученых, опрос подтвердил давно известный факт, что мужчины часто преувеличивают число своих сексуальных похождений, а женщины — приуменьшают. 

Установлено, что мужчины и женщины в равной степени не хотят вступать в отношения с чрезмерно опытными людьми. При этом представители сильного пола больше хотят быть для кого-то первыми.

Опрос провел Superdrug Online Doctor.

Ранее шотландские ученые выяснили, что секс, помимо удовольствия и продолжение рода, помогает укрепить иммунитет.

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