В барнаульском ракетном соединении РВСН проводят внезапную проверку. Внимание водителям

Учения РВСН. Фото: минобороны.рф. Учения РВСН. Фото: function.mil.ru. Учения РВСН. Фото: function.mil.ru. Учения РВСН. Фото: Минобороны РФ. На учении РВСН в Алтайском крае беспилотники помогли обнаружить условных диверсантов. Фото: mil.ru. Учения РВСН. Фото: минобороны.рф. Учения РВСН. Фото: минобороны.рф.

Проверка проводится комиссией командования ракетных войск стратегического назначения. Как сообщила пресс-служба Минобороны, особое внимание комиссией будет уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, состоится практическая отработка мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.

Боевые расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы выполнят маневренные действия с преодолением участков условного заражения местности.

Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного пуска ракет.

Проверка продлится до конца недели.

Обычно во время таких проверок возможно перекрытие дорог в месте проведения учений.