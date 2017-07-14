В барнаульском ракетном соединении РВСН проводят внезапную проверку. Внимание водителям

В 35-й ракетной Краснознамённой, орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, расквартированной под Барнаулом, начата внезапная проверка.
Проверка проводится комиссией командования ракетных войск стратегического назначения. Как сообщила пресс-служба Минобороны, особое внимание комиссией будет уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, состоится практическая отработка мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.
Боевые расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы выполнят маневренные действия с преодолением участков условного заражения местности.
Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного пуска ракет.
Проверка продлится до конца недели.
Обычно во время таких проверок возможно перекрытие дорог в месте проведения учений.
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