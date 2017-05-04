В Бийске будут судить 17-летнего музыканта за распространение наркотиков

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2016 года молодой человек через интернет получал информацию о местах хранения партий наркотиков, после чего приносил вещество домой и расфасовывал его по пакетикам, которые раскладывал в разных укромных местах. О сделанных "тайниках" несовершеннолетний сообщал наркозависимым лицам.

В августе подросток прекратил свою деятельность, оставив у себя более 7 грамм синтетического наркотика. В январе 2017 года студент предпринял самостоятельную попытку реализации части наркотиков, с чем его и поймали сотрудники полиции.

Суд посадил несовершеннолетнего под домашний арест. Известно, что парень воспитывается в полной семье, где он являлся не единственным ребенком и ранее состоял на учете в органах профилактики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.