В Бийске депутаты избрали главу городской думы

Этого 40-летнего представителя "Единой России" поддержали депутаты всех фракций, сообщил руководитель исполкома алтайских эсэров Владислав Вакаев. По его словам, "сейчас в Бийске достигнут определенный консенсус".

Избранный председатель не собирается покидать свой пост на заводе, поэтому будет работать на неосвобожденной основе. В гордуме планируют увеличить количество заместителей председателя, для этого позже проведут общественные слушания, чтобы узнать мнение горожан по данному поводу.

Но Сергей Ларейкин не сразу преступит к исполнению своих обязанностей председателя, а только после того, как будут приняты изменения в уставе города. Пока в думе временно председательствовать будет другой "единоросс" — Анатолий Чуй, руководитель торгового дома "Продмаш".