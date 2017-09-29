В Бийске депутаты избрали главу городской думы

29 сентября на первой сессии Бийской гордской думы был избран председатель местного парламента. Им стал заместитель гендиректора олеумного завода Сергей Ларейкин.
Этого 40-летнего представителя "Единой России" поддержали депутаты всех фракций, сообщил руководитель исполкома алтайских эсэров Владислав Вакаев. По его словам, "сейчас в Бийске достигнут определенный консенсус".
Избранный председатель не собирается покидать свой пост на заводе, поэтому будет работать на неосвобожденной основе. В гордуме планируют увеличить количество заместителей председателя, для этого позже проведут общественные слушания, чтобы узнать мнение горожан по данному поводу.
Но Сергей Ларейкин не сразу преступит к исполнению своих обязанностей председателя, а только после того, как будут приняты изменения в уставе города. Пока в думе временно председательствовать будет другой "единоросс" — Анатолий Чуй, руководитель торгового дома "Продмаш".
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