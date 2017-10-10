В Бийске нашли женщину, которая выкинула новорожденного ребёнка в пакете

В Бийске следователи и сотрудники полиции нашли женщину, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Она выбросила новорожденного в пакете в мусорный бак во дворе, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Подозреваемой оказалась 28-летняя бийчанка. Сейчас с ней проводятся следственные действия.
Тело новорожденного ребенка нашли утром 5 октября в пакете, который висел сбоку у мусорного бака во дворе одного из домов на улице Петра Мерлина в Бийске.
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