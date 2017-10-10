В Бийске нашли женщину, которая выкинула новорожденного ребёнка в пакете

Подозреваемой оказалась 28-летняя бийчанка. Сейчас с ней проводятся следственные действия.

Тело новорожденного ребенка нашли утром 5 октября в пакете, который висел сбоку у мусорного бака во дворе одного из домов на улице Петра Мерлина в Бийске.