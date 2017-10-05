В Бийске во дворе дома нашли тело новорожденного ребенка в пакете

Утром 5 октября во дворе одного из многоэтажных домов Бийска нашли тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. Следственный комитет уже начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам очевидцев, тело младенца было в пакете, который висел сбоку мусорного бака, пишет "Бийский рабочий".
Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах произошедшего либо о женщинах, находившихся в последнее время на последних сроках беременности и оставшихся без младенца, а так же беременных, внезапно пропавших с места постоянного проживания, Следственный комитет по Алтайскому краю просит сообщить по телефонам: 8 (385 4) 33-62-35 или 02.
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