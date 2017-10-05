В Бийске во дворе дома нашли тело новорожденного ребенка в пакете

По словам очевидцев, тело младенца было в пакете, который висел сбоку мусорного бака, пишет "Бийский рабочий".

Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах произошедшего либо о женщинах, находившихся в последнее время на последних сроках беременности и оставшихся без младенца, а так же беременных, внезапно пропавших с места постоянного проживания, Следственный комитет по Алтайскому краю просит сообщить по телефонам: 8 (385 4) 33-62-35 или 02.