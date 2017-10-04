Власти заявили о дефиците женщин детородного возраста в Алтайском крае

В Алтайском крае столкнулись с дефицитом женщин детородного возраста. Это вызвано тем, что сейчас семьи создают люди, родившиеся в провальные для демографии 90-е годы. Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер Надежда Капура. По ее словам, демографические ямы прошлого накладывают отпечаток на современные показатели рождаемости в регионе.
Надежда Капура,
вице-премьер алтайского правительства:
Поколение, которое сегодня создает семьи, было рождено в провальные 90-е. Это дети поколения из 70-х, чьи родители родились в послевоенное и военное время. Демографические ямы дают спады. Сегодня мы находимся в ситуации, когда у нас мало женщин детородного возраста, а старшего поколения гораздо больше. Естественно, все это накладывает отпечаток на показатели рождаемости в Алтайском крае.
Как отметила Капура, поколение, родившееся в 90-е годы — самое малочисленное за послевоенный период. Согласно данным, в регионе на начало 2011 года доля женщин репродуктивного возраста в общем количестве составила 46,7%. На начало 2017 года она снизилась до 38%. Эти показатели соответствует общероссийскому тренду, отметила Надежда Капура.
При этом женщины стали рожать первенцев в более старшем возрасте, чем раньше.
Надежда Капура,
вице-премьер регионального правительства:
Прежде начинали рожали в 18-20 лет, сегодня это происходит даже не в 25 лет. Речь идет о 27-28 годах. Так как у нас сдвинулся возраст рождения первых детей, мы теряем сегодня в демографическом приросте.
По словам Капуры, в сложившихся условиях краю удалось сохранить высокий уровень рождаемости. В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае (количество деторождений у одной женщины репродуктивного возраста) был равен 1,777%. Этот показатель превышает среднероссийский уровень.
Ранее Алтайкрайстат сообщал, что за 8 месяцев 2017 года рождаемость снизилась на 2367 человек по сравнению с 2016 годом.
Как будут решать
На заседании власти рассмотрели концепцию демографического развития региона на период до 2025 года. В ней прописаны мероприятия для решения проблем, которые выявили по итогам анализа демографической ситуации в крае. В некоторых вопросах им удалось достичь положительных результатов, рассказала Надежда Капура.
За последние несколько лет властям удалось добиться существенного снижения смертности в крае, по сравнению с другими регионами страны. Вице-премьер отметила, что в 2016 году по сравнению с предыдущим смертность населения трудоспособного возраста в регионе снизилась на 4,5%, а детская смертность на 5%. Более того, продолжительность жизни в регионе составляет 70,74 года. Этот показатель выше многих регионов страны, говорит вице-премьер.
Надежда Капура рассказала, что в дальнейшем власти продолжат работу по снижению уровня смертности населения в результате ДТП, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.
Власти планируют повысить качество оказания медицинской помощи женщинам в период родов и беременности, а также окажут материальную поддержку семьям с детьми. По словам Капуры, на это из регионального бюджета выделят около 2,7 млрд рублей. За последние несколько лет в регионе в два раза увеличилось число многодетных семей. Сегодня их более 26 тысяч.
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