В Бийске сохранят трамвайное движение

Напомним, работники трамвайного управления публично рассказали о серьезных финансовых проблемах на предприятии. Общая сумма задолженности превышает 100 млн рублей. Сотрудники уже написали петицию президенту Владимиру Путину. Они переживали, что управление и вовсе перестанет работать.

Александр Студеникин, отвечая на вопрос altapress.ru, сообщил, что вопрос о закрытии не стоит. Мэрия провела проверку на предприятии, которая выявила ряд “ключевых мест, над которыми надо работать”.

Александр Студеникин,

и.о. главы администрации Бийска:

Я думаю, что отработав эти места, мы значительно улучшим финансовое состояние управления. Кроме того, в ближайшее время по инициативе налоговой на нем будет введена процедура внешнего наблюдения. Соответственно, она направлена на оздоровление предприятия в целом.

Студеникин обозначил основные направления экономии. Это передача диспетчерских пунктов в единую диспетчерскую службу города, что даст около 1 млн рублей. На аутсорсинг отдадут организацию питания сотрудников трамвайного управления, скорее всего, комбинату общественного питания “Маяк”. Также будут предпринимать меры по экономии при эксплуатации парка. Часть мероприятий требует капитальных вложений, например, в модернизацию электрохозяйства. Город будет помогать, пообещал Студеникин.