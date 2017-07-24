В Бийске умерла 4-летняя девочка, которую покалечил соседский мальчик

1 июля в частном секторе Бийска двое детей не поделили качели. 7-летний мальчик бросил камнем в 4-летнюю Диану и попал ей в голову. Три недели девочка провела в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, 20 июля у нее остановилось сердце.

Сейчас подробности детской ссоры выясняет Следственный комитет. Семья мальчика переехала в другой район, сообщает телеканал.