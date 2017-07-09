В алтайском наукограде дети не поделили качелю. Маленькая девочка теперь в коме

В Бийске, в районе частного сектора, 7-летний мальчик неславянской внешности поругался с 4-летней девочкой из-за качели. В итоге он бросил в нее камень и попал в голову. Девочка с серьезной травмой головы госпитализирована. Врачи борются за ее жизнь. Следком по Алтайскому краю уже начал доследственную проверку.
Как следует из сообщения на сайте ведомства, 1 июля 2017 года дети гуляли без присмотра взрослых и поссорились. А в интернет-паблике Барнаул22 о ситуации пишут, что: "маленькую девочку (4 года) жестоко избил мальчик (7 лет), в результате чего она получила черепно-мозговую травму, кровоизлияние, отек головного мозга, кома (3 степень) и многочисленные ушибы. Была сделана трепанация черепа, но операция не принесла положительных результатов, отек растет, врачи не дают никаких надежд".
В рамках доследственной проверки бийский следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю должен установить все обстоятельства произошедшего и выявить признаки преступления в действиях лиц, ответственных за воспитание детей.
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