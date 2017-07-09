В алтайском наукограде дети не поделили качелю. Маленькая девочка теперь в коме

Как следует из сообщения на сайте ведомства, 1 июля 2017 года дети гуляли без присмотра взрослых и поссорились. А в интернет-паблике Барнаул22 о ситуации пишут, что: "маленькую девочку (4 года) жестоко избил мальчик (7 лет), в результате чего она получила черепно-мозговую травму, кровоизлияние, отек головного мозга, кома (3 степень) и многочисленные ушибы. Была сделана трепанация черепа, но операция не принесла положительных результатов, отек растет, врачи не дают никаких надежд".

В рамках доследственной проверки бийский следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю должен установить все обстоятельства произошедшего и выявить признаки преступления в действиях лиц, ответственных за воспитание детей.