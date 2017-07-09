В барнаульском зоопарке на малыша напал волк

В Барнауле на территории зоопарка "Лесная сказка" 8 июля пострадал трехлетний мальчик. По предварительным данным, волк, который сидел в клетке, травмировал ухо и руку малыша, передают подробности подписчики интернет-сообщества Барнаул22.
По некоторым данным, ребенок просунул руку между прутьями клетки. Животное сначала схватило его за кисть, а потом откусило ухо. Помочь сыну попытался отец, но тоже был травмирован. Волка кое-как удалось отогнать. Пострадавшего ребенка увезли на "скорой".
Официальных подтверждений инцидента пока нет.
Похожее событие было в зоопарке 10 апреля 2016 года. Тогда 9-летний тигр Лотос напал на 13-летнюю девочку, которая самовольно проникла за ограждение и дразнила животное, стуча по его клетке. Ее спасли проходившие мимо граждане.
Напомним, накануне, 7 июля, в зоопарке прошло массовое мероприятие под названием "Ночь страха".
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