В барнаульском зоопарке на малыша напал волк

По некоторым данным, ребенок просунул руку между прутьями клетки. Животное сначала схватило его за кисть, а потом откусило ухо. Помочь сыну попытался отец, но тоже был травмирован. Волка кое-как удалось отогнать. Пострадавшего ребенка увезли на "скорой".

Официальных подтверждений инцидента пока нет.

Похожее событие было в зоопарке 10 апреля 2016 года. Тогда 9-летний тигр Лотос напал на 13-летнюю девочку, которая самовольно проникла за ограждение и дразнила животное, стуча по его клетке. Ее спасли проходившие мимо граждане.

Напомним, накануне, 7 июля, в зоопарке прошло массовое мероприятие под названием "Ночь страха".