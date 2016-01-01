Происшествия года: покусанная тигром девочка, "Доверие" и мать-"кукушка"

резонанс года

Вечером 10 апреля в барнаульском парке "Лесная сказка" 9-летний тигр Лотос напал на 13-летнюю девочку, которая самовольно проникла за ограждение и дразнила животное, стуча по его клетке. Ее спасли проходившие мимо граждане, которым удалось отвлечь хищника и оттащить пострадавшую. Хищник травмировал ноги школьницы. Девочку доставили в больницу, где врачи сделали ей две операции, чтобы она могла ходить.

Очевидцы сразу же сообщили в соцсетях, что девочка была в зоопарке с 17-летней подругой, и обе они были пьяны. Позднее в крови пострадавшей нашли 0,5 промилле алкоголя. История приобрела огромный общественный резонанс, ее комментировал детский омбудсмен Павел Астахов, а Александр Карлин даже написал по этому поводу пост в блоге.

Зоологи АлтГУ пришли к выводу, что Лотос повел себя, как обычный хищник, охраняющий свою территорию, и вовсе не хотел съесть девочку, иначе она бы погибла.

По факту происшествия СУ СКР и прокуратура проводили проверки. В зоопарке усилили меры безопасности: в частности, объект теперь круглосуточно охраняет ЧОП, а ограждение заменили на более неприступное. На главных воротах зоопарка уже установили кнопку вызова охранника.

29 ноября тигра Лотоса отправили в обратно в Северск. Вместо него в Барнаул вернулся тигр Шерхан. В зоопарке отметили, что обменивались тиграми, потому что Шерхан был молод для создания пары с тигрицей Багирой. Поэтому для нее из Северска временно привозили Лотоса, однако ожидаемого эффекта не получилось.

трагедии года

Купальный сезон-2016 стал трагическим для многих семей в Алтайском крае. Всего с конца весны в регионе утонуло 12 детей, еще трое юных жителей края погибли в Республике Алтай.

Днем 27 мая 2016 года в Шелаболихинском районе 6-летний мальчик, находясь со своими сверстниками на берегу реки Кучук, сорвался с обрыва и упал в воду. Ребенка не смогли спасти.

12 июня в Павловске на сельском пляже утонул 17-летний парень, попав в водоворот. Несколько мужчин пытались помочь сразу, но не смогли. Тело парня нашли только через пять часов поисков спасатели.

18 июня неподалеку от алтайского села Ануйское трое детей утонули в реке Ануй. Семеро ребят пошли по мелководью, взявшись за руки. В какой-то момент ребенок, который шел первым, упал в глубокое место, за ним под воду ушли остальные. Находившиеся неподалеку люди бросились на помощь, однако двух девочек 13-ти и 14-ти лет и 13-летнего мальчика спасти не удалось.

Позднее стало известно, что 15 июня в этой же реке утонула 4-летняя девочка из Солонешного. Ребенок вместе со взрослыми преодолевал вброд Ануй. Во время перехода девочка находилась на плечах у мужчины. Двигаясь по броду, он поскользнулся и упал в реку. Девочку стало сносить течением. Мужчина прыгнул за ней, и они утонули оба.

20 июня в детском лагере "Академия Робинзонов" в Алтайском районе 13-летний мальчик сорвался с тарзанки и упал в реку во время отдыха. Тело ребенка так и не нашли.

6 июля в Бийске утонул 16-летний мальчик во время купания в неположенном месте. По некоторым данным, причиной трагедии могла стать эпилепсия, которой он страдал.

13 июля на территории Республики Алтай в селе Аюла из устья реки Аюла в реку Катунь во время купания унесло троих детей. Две 10-летние девочки-двойняшки и 9-летний мальчик в сопровождении бабушки прибыли из Алтайского края в гости к родственникам. Дети погибли из-за недосмотра взрослых.

Вечером 13 июля в районе Нового моста на берегу Оби нашли тело 16-летнего юноши. Молодой человек утонул.

17 июля в селе Березовка Краснощековского района в пруду утонули два мальчика 11-ти и 8-ми лет, купавшиеся без присмотра взрослых.

СУ СКР по Алтайскому краю предупреждает: во время купания детей в воде нужен непрерывный контроль за ними. В случаях, когда взрослые даже на секунды ослабляют внимание, смертельной для ребенка может стать даже чашка с водой.

процесс года

21 ноября в Октябрьском суде Барнаула вынесли приговор по делу УК "Доверие". Суд приговорил Максима Савинцева и Дениса Сучкова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафам в размере 500 тысяч рублей каждому. Их признали виновными в мошенничестве, присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Их подельники — директор и главбух УК "Доверие" и два сотрудника "Кузбассэнерго" (БТСК) получили условные сроки и штрафы.

По данным следствия, Максим Савинцев организовал продажу акций УК по заниженной цене (акции принадлежали Барнаулу и перешли в частную собственность). Таким образом были украдены деньги жильцов. Хищения совершались разными способами. Например, деньги со счета УК перечисляли в фирмы-однодневки по фиктивным основаниям. В одной из схем участвовали сотрудники "Кузбассэнерго" (БТСК).

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Защита настаивала на том, что председатели советов домов, которыми управляла УК "Доверие", не признали себя потерпевшими, а стоимость акций не была заниженной. Денис Сучков говорил в суде, что в ходе следствия на него оказывали давление, а его слова неверно интерпретировали и настаивал, что их действия необходимо квалифицировать как уклонение от уплаты налогов — да, деньги обналичивали, но возвращали их в "Доверие" — чтобы платить зарплату, минуя налоги.

Максим Савинцев скрывался от органов следствия, и в сентябре 2014 года его объявили в международный розыск. В январе 2015 года его задержали на территории Таиланда, после чего депортировали в Россию и посадили в СИЗО. Сучков отсидел в СИЗО целый год.

Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, поскольку Савинцев и Сучков подали апелляции. Их рассмотрит краевой суд 27 января 2017 года. Адвокаты осужденных намерены добиться замены реального срока на условный.

шок года

3 сентября в подъезде одного из барнаульских домов 21-летняя жительница Троицкого района бросила своего 1,5-годовалого ребенка. Женщина завела сына в подъезд и оставила его на площадке первого этажа. После этого она уехала из города. Спустя некоторое время одна из жительниц дома обнаружила мальчика и сообщила об этом в правоохранительные органы. Следователям понадобились сутки, чтобы найти мать-"кукушку". Свой поступок мать объяснила нехваткой средств на жизнь.

В ходе расследования выяснилось, что у 21-летней матери есть еще и трехлетняя дочь. Женщина оставила ее на воспитание бывшему мужу. Она уже предстала перед судом за оставление ребенка в опасности. "Кукушке" грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до года.

рейтинг года

В этом году, как и всегда, в Алтайском кране не обошлось без курьезных происшествий. "МЭ" составил рейтинг самых забавных преступлений, которые совершали самые находчивые и неудачливые преступники. Без них читать криминальные новости было бы совсем неинтересно.

Титул "провал года" завоевал взломщик из Мамонтово. Ночью он обворовал один из магазинов села, а во время кражи решил налить себе пива. Вор даже открыл краны, но не догадался, как ими пользоваться, и ушел несолоно хлебавши.

"Месть года" осуществила жительница Бийска — правда, теперь она поплатится за это. Женщина разместила в соцсетях от имени не нравившейся ей девушки объявление об оказании услуг интимного характера. Ей грозит огромный штраф или обязательные работы.

Звание "рекордсмен года" заслужил вор из села Мельниковка Благовещенского района. Преступник мог бы попасть в книгу рекордов Гиннесса: он буквально просочился через решетку на окне продуктового магазина и вынес из помещения алкоголь и еду.

"Растяпой года" стала 19-летняя девушка из Барнаула, которая попала в курьезное ДТП: она столкнулась со столбом, когда высунулась из автомобиля. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

"Актрисой года" мы назвали 45-летнюю женщину, которая пыталась незаконно перевезти через границу марихуану. Дама прибегла к ухищрениям: чтобы скрыть истинное назначение груза, она прикинулась "травницей".

"Настойчивость года" проявил житель Рубцовска, который уж очень хотел выехать в Казахстан, куда ему запретили выезд из-за долгов. Должник предложил сотрудникам пограничного контроля 10 тысяч рублей в качестве взятки. Ему напомнили об уголовной ответственности за это, и он уехал, но позже вернулся, чтобы предложить более крупную сумму — 600 долларов. Но и здесь ему пришлось уехать ни с чем. Хорошо хоть дело не завели.