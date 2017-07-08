"Ночь страха" в Барнаульском зоопарке. Подробный фотоотчет

"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко. "Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: Светлана Васюченко.

Праздник начался с "жутких" конкурсов. Участникам завязывали глаза, после чего они искали "счастливые билеты" в банках с говяжьими глазами, мадагаскарскими тараканами и дождевыми червями. По этим билетам участники получали призы. Напротив конкурсной площадки все желающие могли сплести настоящий купальский венок из живых цветов и украсить свое тело аквагримом.

Также недалеко от сцены Баба Яга с помощницей Русалкой варили чудо-зелье для исполнения желаний. После розыгрыша призов состоялось факельное шествие нечистой силы и всех участников праздника провели на мини-ферму. Гуляния завершились прыжками через костер и веселыми хороводами.

Светлана Васюченко