"Ночь страха" в Барнаульском зоопарке. Подробный фотоотчет

Как уже рассказывал altapress.ru, вечером 7 июля в честь праздника Ивана Купала прошла "Ночь страха".
Праздник начался с "жутких" конкурсов. Участникам завязывали глаза, после чего они искали "счастливые билеты" в банках с говяжьими глазами, мадагаскарскими тараканами и дождевыми червями. По этим билетам участники получали призы. Напротив конкурсной площадки все желающие могли сплести настоящий купальский венок из живых цветов и украсить свое тело аквагримом.
Также недалеко от сцены Баба Яга с помощницей Русалкой варили чудо-зелье для исполнения желаний. После розыгрыша призов состоялось факельное шествие нечистой силы и всех участников праздника провели на мини-ферму. Гуляния завершились прыжками через костер и веселыми хороводами.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.