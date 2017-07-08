Живые мертвецы, опарыши и костры. В Барнауле прошла "Ночь страха в зоопарке"

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Жизнь

На Ивана Купалу в барнаульском парке "Лесная сказка" организовали "Ночь страха в зоопарке". Но как оказалось, праздник получился не совсем страшным, а, скорее, познавательным .

"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.
"Ночь страха в зоопарке". Барнаул, 7 июля 2017 года. Фото: предоставлено Сергеем Писаревым.

В одном из конкурсов посетителям зоопарка пришлось доставать призы из стеклянных банок, в которых сидела различная "неприятная живность: черви, опарыши, огромные мадагаскарские тараканы и лягушки. Однако это не испугало ни взрослых, ни детей, которые с удовольствием тащили из банок подарки.

Зрителям показали театрализованное представление, в котором "нечистая сила" варила на костре зелье. Всем желающим аквагримеры расписывали лица в представителей потустороннего мира.

Также прошло факельное шествие и состоялись традиционные купальские прыжки через костер.

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