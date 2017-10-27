В бюджет Барнаула-2017 добавили более 800 млн рублей

Доходы: плюс 815 млн

Андрей Солодилов,

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:

Бюджет корректируется в связи с увеличением собственных доходов (на 161,6 млн рублей) и трансфертов из вышестоящих бюджетов (на 654,2 млн рублей).

Рост собственных доходов Андрей Солодилов объяснил развитием экономики, в том числе увеличением зарплат, созданием новых рабочих мест и ростом поступлений налога на доходы физлиц, а также дополнительной продажей имущества или сдачей его в аренду.

Андрей Солодилов,

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:

Кризисные процессы приостановились, начинается хоть маленький, но рост. Экономика просто заработала.

В итоге бюджет Барнаула на 2017 год составил 11,6 млрд рублей, по расходам 11,99 млрд, дефицит 395,3 млн рублей. В июне депутаты предположили, что дефицит бюджета составит 582,8 млн рублей.

Расходы: плюс 628 млн

Соответственно, будут увеличены и расходы городского бюджета — в целом на 628,3 млн рублей. По словам Андрея Солодилова, открыты дополнительные ассигнования на реконструкцию котельной на ул. Промышленной в поселке Центральный (30 млн рублей), обеспечение жильем молодых семей (28 млн), проведение детской оздоровительной кампании (43,2 млн), благоустройство (30 млн), обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов (7,5 млн).

На строительство транспортной развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской (около "Ашана") и софинансирование благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов будет направлено 129,5 млн рублей.

На 322,8 млн рублей увеличен и объем бюджетных ассигнований на создание муниципального дорожного фонда на 2017 год, который составил 1,1 млрд рублей.

"Мы лицо региона"

Надо сказать, что безвозмездные поступления в бюджет Барнаула из краевого бюджета в 2017 году существенно увеличились: в 2016 году край помог столице региона суммой в 4,1 млрд рублей, в 2015 году — 3,87 млрд, в 2014-м — 4,26 млрд.

Андрей Солодилов,

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:

Вы все живете в Барнауле и видите, как наш город преобразился. В этом году очень много отремонтировано межквартальных и внутридворовых дорог. А чего стоит такая программа как комфортная среда! Те дворы, которые участвуют в программе, будут полностью реконструированы уже в этом году. Мы же все-таки столица Алтайского края, мы лицо Алтайского края. И хорошо, что краевой бюджет выделяется на такие целевые программы деньги.

В то же время в 2013 году безвозмездные поступления из краевого бюджета составили 6,447 млрд рублей.

Зубович пока остается

Интересно, что все принятые вновь избранной городской Думой (включая изменения в бюджет-2017) документы пока по-прежнему подписывает Людмила Зубович, которая остается главой города, несмотря на избрание Галины Буевич председателем БГД.

Полномочия Людмилы Зубович, пояснили в пресс-службе БГД, закончатся только после того, как будет избран новый глава города. Правда, не стоит забывать, что теперь главой города будут называть высшее должностное лицо - сегодня его должность называется "глава администрации".