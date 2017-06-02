Депутаты увеличили доходную часть бюджета Барнаула почти на 2 млрд рублей

Проект решения о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2017 представила, как обычно, Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Доходная часть бюджета увеличивается на 1,889 млрд рублей. В том числе за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 1,725 млрд рублей. Согласно прогнозу, налоговые и неналоговые доходы Барнаула в этом году увеличатся на 192,8 млн рублей, в том числе налоговые- на 102,6 млн, неналоговые - на 90,2 млн.

В итоге общий объем доходов бюджета Барнаула-2017 составит 10,784 млрд рублей. В том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета — 4,671 млрд. Общий объем расходов бюджета - 11,367 млрд. Дефицит 582,8 млн рублей.

На какие цели направят дополнительные деньги?

Реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" - 789,4 млн рублей.

Строительство школ — 527,4 млн рублей.

Федеральный проект "Формирование современной городской среды" 236,2 млн рублей.

Увеличение субвенций на получение дошкольного и общего образования 110,8 млн рублей.

Выполнение работ по озеленению 35,8 млн рублей.

Инвестпроект по реконструкции станции приготовления растворов гипохлорита натрия 25 млн рублей.

На заседаниях гордумы довольно редко рассказывается, исполнения каких программ удалось добиться лично депутатам. На этот раз Надежда Тиньгева немного об этом рассказала.

Надежда Тиньгаева,

председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула:

Учитывая предложение депутата Василия Петровича Пирожкова, Касплера Валерия Владиславовича для устранения аварийной ситуации увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт учреждений образования на 8 млн рублей и на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 31,4 млн рублей. По инициативе Ивана Владимировича Огнева, Валерия Владиславовича Касплера, Андрея Андреевича Солодилова рассмотрено предложение по увеличению субсидированию территориального общественного самоуправления.

Андрей Солодилов, зампредседателя БГД и председатель комитета по бюджету, назвал бюджет-2017 оптимистическим и сказал, что за лето будет многое сделано.

Депутат Оксана Молодых тоже восприняла его положительно — лишь выразила сожаление, что расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете не увеличены и остались на уровне более 7 млн. рублей. Кроме того, она прокоментировала выделение дополнительных денег для ТОСов.

Оксана Молодых,

депутат от "Справедливой России":

Надеюсь, двукратное увеличение поддержки ТОСов никак не связано с политическими предвыборными задачами органов власти, а имеет абсолютно благую цель — помощь институтам гражданского общества.

Так или иначе, барнаульские депутаты утвердили изменения и проголосовали также за утверждение исполнения бюджета города за 2016 год.

Справка

В бюджет Барнаула в 2016 год поступило 10,247млрд рублей. Рост доходов к уровню 2015 года составил 5,5%. Положительная динамика обеспечена, прежде всего, за счет поступления межбюджетных трансфертов, сообщила Надежда Тиньгаева, и за счет участия в федеральных целевых программах на софинансирование вопросов местного значения и привлечено на треть больше, чем в 2015 году.

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 6,132 млрд рублей, рост к уровню 2015 году — 4,8%. Общий объем бюджетных расходов в 2016 году составил 10,385 млрд рублей, это больше, чем в 2015 году на 3,4%. Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов 8744 рублей на одного барнаульца.