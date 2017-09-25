В главные барнаульские клумбы на зиму высадят более 50 тысяч цветов

В Барнауле специалисты "Горзеленхоза" за неделю планируют очистить главные городские клумбы от цветов и высадить на зиму луковичные тюльпаны и нарциссы, сообщает пресс-служба мэрии.
В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org.
В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org.
В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org.
Цветы в дождь. Фото: СС0.
Людмила Белоусова, главный агроном "Горзеленхоза", рассказала, что пока цветы не примерзли к земле и не ломаются, их уберут с клумб общей площадью 16,7 кв.м. На место увядающих растений высадят 55 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов. После этого клумбы укроют лапником. "Мы, будучи рачительными хозяевами, стараемся, не дожидаясь заморозков, своевременно придать клумбам ухоженный вид и подготовить грунт для предстоящих посадок", — отметила Белоусова.
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