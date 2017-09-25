В главные барнаульские клумбы на зиму высадят более 50 тысяч цветов

В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org. В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org. В Барнауле готовят клумбы к зиме. Фото: barnaul.org. Цветы в дождь. Фото: СС0.

Людмила Белоусова, главный агроном "Горзеленхоза", рассказала, что пока цветы не примерзли к земле и не ломаются, их уберут с клумб общей площадью 16,7 кв.м. На место увядающих растений высадят 55 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов. После этого клумбы укроют лапником. "Мы, будучи рачительными хозяевами, стараемся, не дожидаясь заморозков, своевременно придать клумбам ухоженный вид и подготовить грунт для предстоящих посадок", — отметила Белоусова.