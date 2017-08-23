В Барнауле обновили сквер-голубятню на Молодежной

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Жизнь

В Барнауле обновили сквер на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Здесь построили несколько высоких каменных клумб, установили искусственные деревья и сделали лавочки.

Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru

На газоне поставили несколько каменных "стен" и разбили клумбы. Каменный бордюр соединяет три высокие клумбы с деревьями в виде больших зеленых шаров на металлических ножках.

На бордюр "положили" лавочки разной высоты для детей и взрослых. Правда, присесть на них невозможно, если как следует не помыть: все места заняты голубями. Здесь обитает большая стая, которую прикормили отдыхающие. За каменной стеной с клумбами и лавками постелили кусок газона.

В прошлом году сквер облагородили: построили фонтан, сделали детскую площадку с качелями и радугой и "рассадили" на газоне веселых бетонных гномов. Однако в таком виде сквер простоял не больше месяца, его разрушили вандалы.

Администрация Железнодорожного района тогда пообещала восстановить фигурки, но отказалась от этой идеи. На лужайке остался только один гном с оторванной шапкой.

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