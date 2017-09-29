В Горно-Алтайске сменился мэр. Прежний возглавлял город 25 лет

За Нечаева проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был испорчен, пять парламентариев высказались против. "Таким образом, Нечаев избран новым мэром, и эпоху Виктора Облогина, который правил столицей республики более 20 лет, можно считать официально завершенной", — отмечают "Новости Горного Алтая".

Облогин возглавлял город с 1992 года. До этого вся его карьера также была связана с работой в муниципалитете и городском совете депутатов.

В июне 2016 года на Облогина завели уголовное дело и поместили под домашний арест. По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.

Юрию Нечаеву 56 лет, он является секретарем городского отделения "Единой России". Большую часть карьеры работал в школах: был учителем, завучем, директором. В январе 2009 года стал вице-мэром Горно-Алтайска по соцвопросам, в марте 2012 года возглавил городской совет депутатов.