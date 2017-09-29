В Горно-Алтайске сменился мэр. Прежний возглавлял город 25 лет

29 сентября на первой сессии Горно-Алтайского городского совета депутатов избрали спикера горсовета. Им стал Юрий Нечаев, который возглавлял горсовет и прошлого созыва. Однако теперь по новому законодательству глава совета депутатов одновременно является мэром города. На этом посту Нечаев сменит Виктора Облогина, который возглавлял город с 1992 года. Сейчас Облогин находится под следствием.
За Нечаева проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был испорчен, пять парламентариев высказались против. "Таким образом, Нечаев избран новым мэром, и эпоху Виктора Облогина, который правил столицей республики более 20 лет, можно считать официально завершенной", — отмечают "Новости Горного Алтая".
Облогин возглавлял город с 1992 года. До этого вся его карьера также была связана с работой в муниципалитете и городском совете депутатов.
В июне 2016 года на Облогина завели уголовное дело и поместили под домашний арест. По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.
Юрию Нечаеву 56 лет, он является секретарем городского отделения "Единой России". Большую часть карьеры работал в школах: был учителем, завучем, директором. В январе 2009 года стал вице-мэром Горно-Алтайска по соцвопросам, в марте 2012 года возглавил городской совет депутатов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.