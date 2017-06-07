В Горном Алтае рафт с туристами опрокинулся в ледяную воду

Как сообщает республиканское управление МЧС, девять туристов сплавлялись на рафте по Катуни, несмотря на высокий уровень воды в реке и позднее время. В районе Манжерока плавсредство перевернулось. Три человека выбрались на берег самостоятельно, остальных унесло течением.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 19.25, после этого началась поисково-спасательная операция. В ледяной воде туристы проплыли несколько километров. Люди смогли выбраться на берег самостоятельно, однако они это сделали в разных местах и на большом удалении от места происшествия. Во время спасательной операции спасатели искали людей, чтобы собрать их в одном месте. Поисковые работы прекратились только к 22.40 после того, как спасатели доставили на туристическую базу группу из семи туристов и двух инструкторов.

Состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. О том, что пережили, любители экстремального вида отдыха во время самосплава по горной реке, можно только догадываться, уточняет МЧС.

Спасатели подчеркивают, что организаторам и участникам сплавов необходимо более ответственно относится к обеспечению безопасности туристов, приезжающих в Республику Алтай для экстремального отдыха.