В Горном Алтае собрались восстановить Чемальскую ГЭС и построить еще одну станцию

Власти региона уже разработали дорожную карту по реконструкции гидроэлектростанции, сообщает официальный сайт РА. Есть техзадание на проведение обследования аварийной ГЭС и водохранилища. На разработку проектно-сметной документации запланировано выделить 5 миллионов рублей из бюджета республики.

Планируется, что после восстановления Чемальская станция будет вырабатывать в два раза больше электроэнергии, чем до закрытия — до 1 МВт.

Кроме того, в республике решено построить малую ГЭС 30 кВт в Кош-Агачском районе на реке Куркура, чтобы подать электроэнергию в село Аргут.

Справка

Чемальскую гидроэлектростанцию построили в 1935 году заключенные Сибирского управления лагерей особого назначения. На стройке работало до 700 зэков. ГЭС находится в нескольких сотнях метров от места впадения Чемала в Катунь. Мощность станции была менее 500 кВт. Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории.

Станция была выведена из эксплуатации после аварии 2011 года. А в 2014 году во время т.н. "Большого алтайского наводнения" паводок размыл грунтовую часть плотины Чемальской ГЭС.

В настоящее время плотина функционирует в качестве музея, куда в сезон привозят с экскурсиями туристов.