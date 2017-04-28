В Госдуме готовят законопроекты о крымской офшорной зоне

Документы готовит зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа от "Справедливой России".

Так, законопроект предусматривает установление нового вида общества с ограниченной ответственностью — "Международной компании" и ввод статьи "Международные трасты" (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды), а также "Семейные фонды" (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи "или иных указанных им конкретных лиц"). Все они смогут вставать на налоговый учет по месту реального расположения, то есть, не платить налоги в РФ, если их признают нерезидентами. А такая форма как "Международные трасты" и вовсе позволит инвесторам, в том числе из-за рубежа, сохранить анонимность, но получать при этом доходы от вложений.

В Крыму также предложено ввести вдобавок к свободной экономической зоне "Международную транзитную зону", где компании будут полностью освобождены от НДС, налогов на прибыль и имущество, а оплачивать смогут только ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тысячи евро.

Документ предусматривает также упрощенный порядок получения российского гражданства для инвесторов в Крым и Севастополь, вложившихся на сумму от 1 миллиона евро, и безвизовый режим для приехавших на полуостров иностранцев.

По мнению Чепы, эти меры помогут в "борьбе с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму".

Документы уже изучает государственно-правовое управление президента, пишет polit.ru.