В "Грильнице" рассказали, где откроют новое заведение в Барнауле

Новое кафе "Грильница" откроется в торговом центре "Норд-Вест" (пр. Ленина, 155а) через два месяца. Об этом altapress.ru рассказал директор по развитию Максим Тушков. Это будет седьмое заведение сети.
Заведение будет работать круглосуточно на первом этаже торгового центра. Раньше на этом месте находился магазин "Парфюм Вояж".
По словам Максима Тушкова, площадь заведения будет примерно такой же, как в точке на пр. Социалистическом, а интерьер как в "Грильнице" на пр. Красноармейском. Зона посадки в новом кафе включает 16 мест.
Сейчас в помещении идет ремонт.
Ранее Максим Тушков рассказывал, что до конца года "Грильница" откроет два заведения. Где появится еще одна точка, пока не сообщается.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась более пяти лет назад. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.
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