В "Грильнице" рассказали, где откроют новое заведение в Барнауле

Заведение будет работать круглосуточно на первом этаже торгового центра. Раньше на этом месте находился магазин "Парфюм Вояж".

По словам Максима Тушкова, площадь заведения будет примерно такой же, как в точке на пр. Социалистическом, а интерьер как в "Грильнице" на пр. Красноармейском. Зона посадки в новом кафе включает 16 мест.

Сейчас в помещении идет ремонт.

Ранее Максим Тушков рассказывал, что до конца года "Грильница" откроет два заведения. Где появится еще одна точка, пока не сообщается.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась более пяти лет назад. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.