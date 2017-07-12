"Грильница" откроет еще два заведения в Барнауле

До конца года в Барнауле откроется еще два заведения барнаульской сети "Грильница". Об этом altapress.ru рассказал директор по развитию сети Максим Тушков.
Какими будут новые заведения, Максим Тушков пока не оглашает. Известно, что одно из них появится в центре, а второе — в спальном районе города.
Сейчас в Барнауле работает шесть заведений сети, в июне "Грильницу" открыли по франшизе в Бийске.
Ранее altapress.ru писал, что в этом году в "Грильнице" также планируют провести ремонт в других заведениях сети. В точке на улице Юрина изменится формат и интерьер, там появится посадочная зона. Напомним, что в феврале сеть открыла первое кафе — заведение на пр. Красноармейском, а весной — новую точку на ул. Островского.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль, китайская лапша. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.
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