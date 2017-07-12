"Грильница" откроет еще два заведения в Барнауле

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Сегодня, 19:13.
Потребитель

До конца года в Барнауле откроется еще два заведения барнаульской сети "Грильница". Об этом altapress.ru рассказал директор по развитию сети Максим Тушков. 

В "Грильнице".
В "Грильнице". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Какими будут новые заведения, Максим Тушков пока не оглашает. Известно, что одно из них появится в центре, а второе — в спальном районе города.

Сейчас в Барнауле работает шесть заведений сети, в июне "Грильницу" открыли по франшизе в Бийске.

Ранее altapress.ru писал, что в этом году в "Грильнице" также планируют провести ремонт в других заведениях сети. В точке на улице Юрина изменится формат и интерьер, там появится посадочная зона. Напомним, что в феврале сеть открыла первое кафе  — заведение на пр. Красноармейском, а весной — новую точку на ул. Островского. 

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль, китайская лапша. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.

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