Фотофакты. Барнаульская "Грильница" показала свое первое кафе

Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие первого кафе сети "Грильница". Барнаул, 16 февраля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как и сообщалось ранее, в этом кафе есть панорамные окна с видом на проспект, касса с отдельными зонами заказа и выдачи товара, четыре барных столика, большая барная стойка, а также отдельное пространство с диванами на 20 посадочных мест.

Меню кафе, по сравнению с другими точками "Грильницы", будет чуть шире. Кроме уже привычных пицц, шаурмы, роллов и wok-лапши, здесь решили ввести специальные завтраки и новые виды кофе. Алкогольные напитки, в том числе и пиво, продавать в заведении не собираются.

По словам Максима Тушкова, директора по развитию "Грильницы", стоимость блюд в кафе не будет отличаться от цен в остальных точках сети. В первую неделю работы здесь обещают проводить различные скидочные акции. А 25 февраля среди посетителей разыграют IPhone7.

Как рассказал г-н Тушков, руководство "Грильницы" рассматривает варианты развития бизнеса по франшизе.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль, китайская лапша. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют пять заведений, включая новое кафе, три из них работают круглосуточно.