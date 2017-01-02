В Казахстане под завалами многоэтажки погибли 9 человек

В Казахстане в ночь на 2 января обрушился многоэтажный дом. ЧП произошло в поселке Шахан города Шахтинск (Карагандинская область). Today.kz пишет, что из-под завалов извлечены девять погибших.
Ранее сообщалось, что четыре человека спасены, двое из них - дети. Но спасатели говорили, что завалами могут находиться еще люди. Утром 2 января официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов сообщил местным СМИ, что из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения.
В ликвидации чрезвычайной ситуации по обрушению многоэтажки в поселке Шахан задействовано почти 300 человек. Причины происшествия не установлены. СМИ не пишут, какой именно дом обрушился. На фото видно, что это панельная пятиэтажка.
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