В Казахстане под завалами многоэтажки погибли 9 человек

Ранее сообщалось, что четыре человека спасены, двое из них - дети. Но спасатели говорили, что завалами могут находиться еще люди. Утром 2 января официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов сообщил местным СМИ, что из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения.

В ликвидации чрезвычайной ситуации по обрушению многоэтажки в поселке Шахан задействовано почти 300 человек. Причины происшествия не установлены. СМИ не пишут, какой именно дом обрушился. На фото видно, что это панельная пятиэтажка.