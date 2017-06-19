В Ключевском районе назначили нового главу

Как сообщает официальный сайт правительства края, по избрания Леснов работал заместителем главы районной администрации по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту.

Осуществлять свои полномочия глава Ключевского района будет на постоянной основе 5 лет.