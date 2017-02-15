Вице-премьер алтайского правительства уверена, что в регионе нет проблем с лекарствами

Как сказала чиновница, даже если проблемы есть, их устранят до конца февраля: уже принято решение о закупке первоочередных препаратов за счет собственных средств краевого Минздрава.

Тем не менее, 12 февраля Федеральный фонд "СПИД.ЦЕНТР" опубликовал запись разговора врача и пациента Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Из расшифровки следует, что в крае не хватает лекарств для ВИЧ-инфицированных. А на прошлой неделе с аналогичными жалобами сразу десять жителей региона обратились на сайт движения "Пациентский контроль" (шестеро заявителей из Бийска и четверо — из Барнаула).

Федеральная проблема

Вице-премьер пояснила, что теперь закупка препаратов проходит на федеральном уровне, а не на региональном, как было раньше. На сегодняшний день торги пока не состоялись.

В прошлые годы сложные ситуации разрешались оперативней: местные власти могли производить закупки в незначительных объемах и варьировать по времени поступление лекарств для ВИЧ-инфицированных.

Министерство здравоохранения РФ тоже изучило ситуацию в регионах с лекарствами против ВИЧ и пришло к выводу, что дефицит нескольких препаратов в стране все-таки есть. Как пишет РБК, некоторых наименований медикаментов хватит меньше чем на месяц. Чтобы решить проблему на федеральном уровне, регионам разрешили обмениваться препаратами друг с другом. Суть обмена в том, что субъекты, у которых есть избыток какого-либо препарата, должны передать его в регион, в котором такого лекарства не хватает. Как считают в министерстве, все субъекты РФ таким образом должны закрыть дефицит до начала федеральных поставок.

Краевой Минздрав просит тайм-аут

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Надеемся, что все будет хорошо. Что касается Бийска и Барнаула, здесь возникают частные вопросы. Во многих случаях люди просто перестраховываются. На местном уровне все у нашего Минзрава под контролем. Уверяю, что в крае до конца февраля лекарственные средства есть. Сегодня, в первую очередь, мы обеспечиваем беременных и детей с ВИЧ-статусом. Давайте возьмем небольшой тайм-аут и посмотрим, как будет складываться ситуация на федеральном уровне.

Также г-жа Капура рассказала, что по обеспечению лекарственными средствами в Алтайском крае действует много программ для пожилых и маломобильных граждан, развита бесплатная доставка лекарств на дом. Разработана соответствующая "дорожная карта". Этими вопросами занимаются как сотрудники аптек и медучреждений, так и целых 684 социальных работника.