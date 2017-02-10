ВИЧ-инфицированные жители Алтайского края и других регионов страны бьют тревогу

Как уже писал altapress.ru, число обращений в пациентские организации именно по этому поводу резко выросло с начала 2017 года. Тогда региональный Минздрав объяснил, что это связано с переходом на централизованную систему закупок (раньше за закупки отвечал сам регион) и система скоро будет налажена. Судя по ситуации, этого не произошло, пишет Утро.ру. Нехватка препаратов для людей, инфицированных вирусом иммунодефицита, оказалась более острой, чем представлялось ранее.

ВИЧ-инфицированные из Бийска (6 человек) и Барнаула (4 человека) рассказали, что из-за нехватки лекарств в медучреждениях им не выдают необходимые препараты или меняют схему лечения (комбинацию препаратов) без медицинских показаний. Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно.

Эксперты прогнозируют, что почти в двадцати регионах, в том числе и в Алтайском крае, в ближайшие полтора месяца вообще закончатся антиретровирусные (АРВ) препараты. В то же время в Министерстве здравоохранения Алтайского края уверены, что ситуация не критична. Запас есть. Поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года.

Уже известно, что вице-премьер Ольга Голодец потребовала от Минздрава РФ отчитаться по ситуации с лекарственным обеспечением. Само медицинское ведомство обратилось в Минфин с инициативой дополнительно выделить более 54 млн рублей на закупку препаратов.

Кстати, в начале февраля к жалобам ВИЧ-инфицированных добавились жалобы на нехватку препаратов от больных сахарным диабетом. Но в алтайском Минздраве также сказали, что с обеспечением все в порядке.