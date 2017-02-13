"Может нам закрыться?" Алтайский врач рассказала о нехватке лекарств для ВИЧ-инфицированных

Пациент: Сейчас я не могу получить лекарства? Врач: Сегодня я тебе вообще ничего не смогу дать. У меня в остатках ничего нет. Эфавиренза нет, калетры нет. Никаких третьих компонентов нет вообще, не говоря о первом-втором. Я уже часть пациентов отправила на вынужденный отдых, потому что не могу давать один препарат – амивирен, который есть. Это неправильное лечение. Лучше вообще прервать, чтобы не было резистентности.

Врач также рассказала, что СПИД-центр хотел "занять" антиретровирусные препараты у УФСИН. "У них там — залейся рекой, но это нельзя сделать, потому что это другое ведомство", — говорит врач.

Сейчас пациенты собирают жалобы на имя Николая Герасименко — депутата Госдумы.

Врач: Он пытается что-то в Госдуме сделать, потому что мы вошли в 20 регионов, в которых нет лекарств, не хватает. У остальных закупает местное правительство, а у нас – нет. Он говорит, инициируйте через министерство наше. Министерство оно теперь — красиво названо, а толку нет.

В разговоре с пациентом врач сообщила, что поступление лекарственных препаратов ожидается в мае-июне 2017 года.

"Я не знаю, что делать, как нам быть. Может вообще нам закрыться?", — сказала сотрудница СПИД-центра.

Ранее сообщалось, что с ноября 2017 года Минздрав России принял решение закупать лекарства от социально опасных болезней для регионов централизованно. Процедура перехода на новую систему пока не завершена, поэтому врачи выдают пациентам остатки лекарств с прошлого года. В то же время заместитель министра здравоохранения края по лекарственному обеспечению Елена Кравец заявила, что запасов хватает.

Медицинское ведомство обратилось в Минфин с инициативой дополнительно выделить более 54 млн рублей на закупку препаратов.

Справка

По данным "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" на 1 января 2016 года на территории края проживало почти 17,5 тысяч ВИЧ-инфицированных.

По уровню пораженности ВИЧ-инфекцией Алтайский край занимает 4 место в СФО.

Среди ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных за все годы в крае, 64,5% — мужчин, 35,5% – женщин.