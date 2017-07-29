В Крыму в открытом море перевернулся сухогруз с людьми

восемь членов экипажа — трое находились в шлюпке, а пятерых сняли со спасательного плота. Судьба одного моряка, у которого не было спасжилета, остается неизвестной, ведутся его поиски. На борту находились граждане Сирии и Индии.

Сухогруз под флагом Того перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Сейчас в море пятибалльный шторм, большое волнение.