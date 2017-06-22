В крови малолетней жертвы ДТП обнаружили алкоголь

Повторная экспертиза показала, что в крови шестилетнего мальчика, который попал под машину в подмосковной Балашихе, присутствовала значительная доза алкоголя. А именно - 2,7 промилле алкоголя. Источники в правоохранительных органах подтвердили это информационному агентству ТАСС.
По словам экспертов, анализ был проведен качественно. О правильно проведенной экспертизе рассказали и в Следственном комитете России.
Сейчас специалисты выясняют, какой именно алкогольный напиток и в каком количестве употреблял малыш, перед тем как попасть под колеса автомобиля.
Напомним, 23 апреля 2017 года 31-летняя жительница Балашихи на Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика . автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. Против нее возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.
После первой экспертизы, которую провели еще весной, следком возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые и тогда заявляли о том, что малолетний ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Повторный анализ вновь подтвердил эти данные.
Дело находится под личным контролем министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
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