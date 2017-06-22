В крови малолетней жертвы ДТП обнаружили алкоголь

По словам экспертов, анализ был проведен качественно. О правильно проведенной экспертизе рассказали и в Следственном комитете России.

Сейчас специалисты выясняют, какой именно алкогольный напиток и в каком количестве употреблял малыш, перед тем как попасть под колеса автомобиля.

Напомним, 23 апреля 2017 года 31-летняя жительница Балашихи на Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика . автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. Против нее возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

После первой экспертизы, которую провели еще весной, следком возбудил уголовное дело о халатности в отношении экспертов, которые и тогда заявляли о том, что малолетний ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Повторный анализ вновь подтвердил эти данные.

Дело находится под личным контролем министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.