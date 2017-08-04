В МЧС рассказали подробности ночного происшествия на Речном вокзале

Сегодня ночью на барнаульском Речном вокзале чуть не утонули две девушки. Одну из них достали из воды очевидцы, вторую спасали сотрудники МЧС. Обе девушки живы, рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, около часа ночи две пьяные девушки решили искупаться в запрещенном для этого месте в районе Речного вокзала. Одну из девушек спасли очевидцы, а вторую унесло на середину реки. По словам свидетелей, сначала ее отнесло под баржу, но она смогла выплыть.
О происшествии в МЧС сообщил дежурный Речного вокзала. Девушку достали из воды несколько минут спустя и доставили на берег. Медицинская помощь ей не понадобилась и её передали сотрудникам полиции.
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