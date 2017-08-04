В МЧС рассказали подробности ночного происшествия на Речном вокзале

По данным МЧС, около часа ночи две пьяные девушки решили искупаться в запрещенном для этого месте в районе Речного вокзала. Одну из девушек спасли очевидцы, а вторую унесло на середину реки. По словам свидетелей, сначала ее отнесло под баржу, но она смогла выплыть.

О происшествии в МЧС сообщил дежурный Речного вокзала. Девушку достали из воды несколько минут спустя и доставили на берег. Медицинская помощь ей не понадобилась и её передали сотрудникам полиции.