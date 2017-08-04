Очевидцы: ночью в Барнауле на Речном вокзале утонула девушка

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Сегодня, 09:26.
Происшествия

Ночью на барнаульском Речном вокзале утонула девушка. Очевидцы сообщили в Barnaul 22, что ее унесло течением под баржу. На месте работали "скорая", полиция и МЧС.

На Речном вокзале Барнаула утонула девушка.
На Речном вокзале Барнаула утонула девушка. Фото: Сергей Петров в vk.com/barneos22.

От МЧС и правоохранителей официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Дмитрий Белов:

Их две было, одну выловили ниже по течению живую.

На Речном вокзале Барнаула утонула девушка.
На Речном вокзале Барнаула утонула девушка.

Известно, что в этом месте запрещено купаться.

В МЧС рассказали подробности ночного происшествия Речном вокзале.

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