Очевидцы: ночью в Барнауле на Речном вокзале утонула девушка

Ночью на барнаульском Речном вокзале утонула девушка. Очевидцы сообщили в Barnaul 22, что ее унесло течением под баржу. На месте работали "скорая", полиция и МЧС.
От МЧС и правоохранителей официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Дмитрий Белов:
Их две было, одну выловили ниже по течению живую.
Известно, что в этом месте запрещено купаться.
В МЧС рассказали подробности ночного происшествия Речном вокзале.
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