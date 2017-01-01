Поискам вертолета в Телецком озере мешают два течения

Поиски вертолета Robinson 66, упавшего 12 февраля в акватории Телецкого озера (Республика Алтай), ведутся с помощью вертолетов и подводного оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского главка МЧС .
"Поиски вертолета периодически ведутся на воде и с воздуха. Периодически, так как все зависит от погоды, ситуация меняется в течение суток. Пока поиски даже с помощью новейшего оборудования, доставленного из Москвы, не приносят результатов — ничего не найдено",— сказали в пресс-центре.
"Если при ударе о воду произошло разрушение вертолета, то его обломки могут находиться где угодно, учитывая, что в месте возможного падения присутствует двустороннее течение. Однако пока решение о прекращении поисков не принимается", - отметил сотрудник пресс-центра.
Вертолет "Робинсон", на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера, взлете в кордона Кокши (территория Алтайского биосферного заповедника).
Эксперты, расследующие авиакатастрофу вертолета Robinson R-66 на Телецком озере в Республике Алтай, склоняются к версии: крушение произошло из-за ошибки при пилотировании в плохих погодных условиях.
Полеты вертолетов этого типа над водной гладью без установленных поплавков на удалении от береговой черты, превышающем дистанцию планирования в режиме авторотации (вращение несущего винта без участия двигателя), запрещены.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК, который расследует крушение, отмечают, что экипаж вертолета Robinson R-66, на котором разбились пять человек, не уведомлял органы организации воздушного движения о полете 12 февраля. Следствие рассматривает три основные версии крушения: ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность вертолета.
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а на месте крушения была развернута поисково-спасательная операция.
13 февраля в прибрежной зоне озера Телецкое обнаружено тело Елены Ракитской, находившейся на борту вертолета в момент его крушения. В акватории озера в ходе поисковых работ обнаружены предметы, находившиеся на борту вертолета: откидная крышка переднего правого сидения, а также три чехла.
На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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