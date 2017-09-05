В МИД РФ не отнеслись серьёзно к желанию Жириновского отправить Лаврова в отставку

Нынешний министр иностранных дел России занимает эту должность уже 13 лет, с марта 2004 года.

Владимир Жириновский предложил сменить министра иностранных дел России в ответ на вопрос, что он бы сделал в первую очередь на посту президенты РФ. Глава ЛДПР считает, что "международные проблемы остаются", и стране нужна "более жесткая линия". По его мнению, Лавров "уже не годится для другой обстановки, сегодня нужен другой человек, который будет лучше него". Имя человека, которого он бы хотел видеть в качестве преемника нынешнего главы МИД Сергея Лаврова, Жириновский не назвал.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал заявление Жириновского "предвыборным пиаром". Федоров напомнил, что Лавров остается одним из самых популярных министров в РФ. В начале 2017 года дипломат возглавил рейтинг упоминаемости в социальных медиа.