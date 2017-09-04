Жириновский предложил сменить главу МИД РФ Сергея Лаврова

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — заявил Жириновский.

При этом глава ЛДПР не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Тем не менее, россияне считают главу министерства иностранных дел России (МИД) Сергея Лаврова одним из главных защитников самостоятельности и независимости страны, предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сменить его стоит расценивать как предвыборный пиар, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Сети отреагировали на заявление Владимира Вольфовича: "Лавров попросил Путина не наливать Жириновскому", сообщает riafan.ru.

Справка

Владимир Жириновский неоднократно выступал c различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития.

Так, Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!". Лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Также Жириновский предлагал изменить обращения к высокопоставленным лицам государства: по его мнению, обращаться к генералам следовало бы "Ваше Превосходительство", к губернаторам — "Ваше Сиятельство", а к президенту — "Ваше Величество".