В 74 многоквартирных домах Барнаула завышали плату за коммунальные услуги

В Барнауле прокуратура добилась прекращения незаконного начисления платы за коммунальные услуги для собственников квартир в 74 домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"В ноябре 2016 года управляющая компания собственникам квартир 74 многоквартирных домов пересчитала плату за коммунальные услуги. Так, за ноябрь 2011 года — февраль 2012 годов жители, среди которых имелись инвалиды и пенсионеры, должны были доплатить в общем размере более 3,7 млн рублей. На обороте платежного документа сообщалось, что доначисление произведено за воду в связи с отсутствием на домах в тот момент общедомовых приборов учета", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, жильцы должны были платить по нормативу, то есть фактически больше потребленного. При этом УК ссылалось на решение Арбитражного суда о взыскании с компании суммы в 14 млн рублей. После проведения доначисления люди стали массово обращаться к прокурору.
Проверка показала, что компания действовала незаконно. Кроме того, оказалось, что деньги переводились на счет "левой" организации, которая не имела отношения к решению Арбитражного суда. Прокурор объявил предостережение "о недопустимости выставления дополнительных платежей". В настоящее время права жителей восстановлены — дополнительные платежи теперь не выставляются.
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