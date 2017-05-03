В 74 многоквартирных домах Барнаула завышали плату за коммунальные услуги

"В ноябре 2016 года управляющая компания собственникам квартир 74 многоквартирных домов пересчитала плату за коммунальные услуги. Так, за ноябрь 2011 года — февраль 2012 годов жители, среди которых имелись инвалиды и пенсионеры, должны были доплатить в общем размере более 3,7 млн рублей. На обороте платежного документа сообщалось, что доначисление произведено за воду в связи с отсутствием на домах в тот момент общедомовых приборов учета", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, жильцы должны были платить по нормативу, то есть фактически больше потребленного. При этом УК ссылалось на решение Арбитражного суда о взыскании с компании суммы в 14 млн рублей. После проведения доначисления люди стали массово обращаться к прокурору.

Проверка показала, что компания действовала незаконно. Кроме того, оказалось, что деньги переводились на счет "левой" организации, которая не имела отношения к решению Арбитражного суда. Прокурор объявил предостережение "о недопустимости выставления дополнительных платежей". В настоящее время права жителей восстановлены — дополнительные платежи теперь не выставляются.