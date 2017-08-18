В одесском СИЗО арестант изнасиловал и расчленил женщину

В одесском СИЗО арестант изнасиловал и расчленил сотрудницу учреждения. Работники СИЗО два часа своими силами искали женщину, — рассказали в полиции.
Ее тело нашли расчлененным в хозяйственной части следственного изолятора, в мусорном контейнере. Там же нашли и вещи убитой. В местных изданиях сообщают, что убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал ее на куски и бросил их в мусорные баки, сообщает украинский портал "Вести".
Убийцей оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Он, как выяснилось, уже сидел за разбой и умышленное убийство.
Экс-глава пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький, первым сообщивший об этом ужасном инциденте, рассказал, что арестованный не из хозяйственной обслуги. Его незаконно выводила администрация на работы. "Есть признаки служебного преступления", — отметил Старенький.
По его информации, убитую звали Аленой Порошенко. "Петренко! Чернышов! (министр юстиции Украины и его зам, — прим.ред) После смерти сотрудницы в Одесском СИЗО я требую от вас заявления об увольнении! Вы импотенты в реформе тюремной службы! Ее кровь на ваших белых манжетах шулеров!", — заявил Старенький, который уже сообщал, что это уже четвертое убийство в стенах СИЗО всего за месяц, пишет bfm.ru.
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