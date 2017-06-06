В Орландо в здании фирмы бывший военнослужащий США расстрелял пять человек

Подозреваемый — 45-летний Джон Роберт Ньюман , он ветеран Армии. Нападавший был вооружен пистолетом и ножом. По словам шерифа, он покончил с собой после содеянного.

Происшествие произошло в здании фирмы, которая производит тенты.

Стрельба произошла на окраине города в здании фирмы по производству тентов. Случившееся не связано с терроризмом. Речь идет о рабочем конфликте, указал шериф. Правоохранительным органам известно, что ранее Ньюмана уволили из указанной фирмы.