В Орландо в здании фирмы бывший военнослужащий США расстрелял пять человек

В городе Орландо штата Флорида мужчина расстрелял пять человек. Инцидент произошел в здании, в котором располагаются офисы. Как удалось установить, стрельбу устроил бывший военнослужащий США, сообщает ТАСС со ссылкой на шерифа округа Оринджа Джерри Демингса.
Подозреваемый — 45-летний Джон Роберт Ньюман , он ветеран Армии. Нападавший был вооружен пистолетом и ножом. По словам шерифа, он покончил с собой после содеянного.
Происшествие произошло в здании фирмы, которая производит тенты.
Стрельба произошла на окраине города в здании фирмы по производству тентов. Случившееся не связано с терроризмом. Речь идет о рабочем конфликте, указал шериф. Правоохранительным органам известно, что ранее Ньюмана уволили из указанной фирмы.
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