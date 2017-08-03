В ожидании жары: какой будет погода в Алтайском крае 3 августа

3 августа, по утверждения синоптиков, станет первым из пяти предстоящих дней аномальной жары. В крае будет до + 31°С, в Барнауле до +28 °С.
Погода на 3 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, ночью в восточных и предгорных районах местами дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Утром местами туман;
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с;
- температура воздуха днем +26…+31 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, в начале ночи возможен дождь, гроза, днем без осадков. Утром местами туман;
- ветер северо-восточный, 5-10 м/с;
- температура воздуха днем +26…+28 °С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозах местами умеренный дождь, днем местами возможен град;
- ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с;
- температура воздуха днем +23…+28 °С, местами +18…+23 °С.
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