В "Пятерочке" рассказали, как намерены теснить на алтайском рынке "Магнит" и "Марию-Ра"

В конце сентября в Алтайском крае начала работу крупнейшая федеральная сеть X5 Retail Group. Ритейлер в один день открыл сразу пять магазинов под брендом "Пятерочка" в Барнауле и один в Тальменке. До конца года заработает 25 точек сети в крае — большая часть из них будет находиться в шаговой близости от магазинов конкурирующих сетей. "Пятерочка" намерена завоевывать рынок за счет цен и программ лояльности.
Алтайский край стал 61-м регионом, в который вышла Х5. До этого в 2006 году в Барнауле уже открывались "Пятерочки" — их по франшизе развивал предприниматель Валерий Покорняк. Он собирался открыть около 100 магазинов, но через год перепродал франшизу новосибирской компании "НТС" (сейчас развивает "Бахетле" в Барнауле). В 2010 году X5 и "НТС" расторгли договор, магазины закрылись.
В 2016 году "Пятерочка" снова начала экспансию в Сибирь, на этот раз самостоятельно. Алтайский край стал для сети четвертым регионом в СФО после Омской, Новосибирской и Кемеровской областей.
Пока все барнаульские магазины сети находятся в спальных районах. Новые точки расположены в непосредственной близости от конкурентов. Например, в районе малаховского кольца два магазина "Пятерочки" расположены в 250 метрах друг от друга. В шаговой доступности от них находятся три "Марии-Ра" и один "Магнит".
В ближайшее время "Пятерочка" начнет осваивать центр: например, готовится открытие точек в ТЦ "Ультра" и "7 континент". Всего до конца года сеть откроет 25 магазинов в крае (24 из них в Барнауле), сообщила Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона торговой сети. Планы на 2018-й она пообещала озвучить к концу года, но уточнила, что в следующем году ритейлер намерен активнее развиваться за пределами Барнаула.
Пока в крае будут открываться магазины двух средних по размеру форматов: площадью от 350 до 550 кв. метров. "Формат зависит от локации, окружения, числа домохозяйств. Средняя инвестиция для запуска одной точки — 8 млн рублей. Мы вкладываем в ремонт магазинов, используем качественные материалы. Для арендодателя это плюс, потому что повышается стоимость его объектов", — рассказала altapress.ru Юлия Тюленева.
В "Пятерочке" не скрывают, что намерены вести ценовую войну с основными конкурентами. "У нас большая сеть в 11 тыс. точек по России, поэтому мы можем закупать продукцию по более выгодным ценам", — рассказала Тюленева.
Первые покупатели отметили, что "Пятерочка" в целом работает в той же ценовой категории, что и "Магнит" и "Мария-Ра": какие-то товары дешевле, какие-то дороже. При этом в "Пятерочке" довольно много акционных товаров — скидки достигают 50%.
Но в отличие от конкурентов "Пятерочка" имеет собственную бонусную программу — "Выручай-карту". По ней накапливаются бонусы за покупки, также владельцы карт получают персональные предложения о скидках.
По словам Тюленевой, "Пятерочка" намерена завоевать свою долю рынка в Алтайском крае, несмотря на высокую конкуренцию. "Алтайский край — богатый регион, а Барнаул — прогрессивный город. Я считаю, что говорить о предельной емкости рынка еще рано. В любом случае выиграет потребитель. Чем больше сетей приходит в регион, тем лучше работают все остальные", — заявила Тюленева.
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