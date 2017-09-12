Недвижимость

Секреты "Пятерочки". Какими будут магазины федеральной сети X5 Retail Group в Барнауле

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Сегодня, 15:18.
Недвижимость

В сентябре в Барнауле откроется первый магазин "Пятерочка", рассказал altapress.ru Олег Полетаев, начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group, которая и представляет бренд. В течение года сеть намерена открыть в регионе 28 магазинов. В Х5 сообщили, что не менее 20% ассортимента будет составлять местная продукция. Несколько производителей продуктов в крае уже готовы подписать договоры с сетью.

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В 2017 году X5 Retail Group откроет в России около 2,5 тыс. магазинов. Из них 150 в Сибирском федеральном округе. Первые магазины в Новосибирске открылись в августе 2016 года на месте вылетевшей с рынка сети "Авоська". В 2017 году X5 Retail Group планирует построить в этом городе распределительный центр (РЦ) для обслуживания около 500 магазинов, писал "Деловой квартал" в 2016 году. В 2018 году РЦ появятся в Омске и Красноярске. Эти территории сеть уже начала завоевывать. Причем в Кузбассе она борется с "Мария-Ра" за помещения обанкротившейся сети "Чибис", писал портал "ВашГород.ру".

Замещение площадей выбывшей сети — стратегия Х5. Но в Барнауле и Алтайском крае в целом она не сработала. В 2016 году в регионе закрылась только сеть бытовой техники "5 элемент", но в ней было всего около 20 магазинов, и не все они подходили продуктовому ритейлеру. Поэтому компании приходится копить пул помещений, заключая индивидуальные контракты с их владельцами. Большую часть из этих помещений подбирают в аренду.

Одни из первых магазинов "Пятерочка" откроется на Лазурной, 55 в Барнауле.
Одни из первых магазинов "Пятерочка" откроется на Лазурной, 55 в Барнауле.

Altapress.ru уже сообщал, что один из первых магазинов откроется в районе новостроек в Барнауле. Здесь "Пятерочка" займет новое здание, которое торцом стоит к "Мария-Ра". Кроме того, магазины откроются на улицах Балтийской, Малахова (напротив "Весны") и на проспекте Ленина в старой части города.

Алексей Сиволодский, директор по развитию компании "Новэкс", предполагает, что X5 Retail Group будет "садиться" на трафик уже действующих сетей: "Мария-Ра", "Магнит", "Ярче", "Лента" и других.

Алексей Сиволодский,
директор по развитию компании "Новэкс":

Это целесообразно. Человек привыкает совершать покупки в определенном месте, там, где ему максимально удобно. Открывая еще один магазин на их пути, ритейлер точно получит покупателя. Задача нового игрока — правильно отстраиваться от конкурентов и коллег. Предложить что-то особенное, за чем придут именно к нему.

Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.
Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.

"Пятерочка" представляет продуктовые универсамы четырех форматов, которые отличаются площадью торговых залов и номенклатурой, рассказал Олег Полетаев. Минимальный — от 200 кв. метров. Самый крупный размещается на площади до 900 кв. м. Уже известно, что в Алтайском крае, скорее всего в Барнауле, откроют четыре таких крупных магазина.

О том, какие именно продукты представит "Пятерочка" барнаульцам, в PR-отделе рителейра предпочли умолчать, отметив лишь, что компания уже заключила договоры с 254 поставщиками из Сибири, в их числе и производители из Алтайского края, которые направляли продукты в первые новосибирские магазины. В СМИ Х5 подчеркивает, что делает ставку на свежие местные продукты: молочные, хлебобулочные товары, овощи, яйца и другие.

Олег Полетаев,
начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group:

В целом доля сибирских производителей в ассортименте торговой сети "Пятерочка" достигает 20%.

Одним из алтайских поставщиков уже точно станет "Барнаульский молочный комбинат". Об этом "СК" рассказал Александр Балушкин, гендиректор предприятия. Также на финальном этапе — переговоры с "Модестом", который будет поставлять молочную продукцию, в том числе детское питание. Как пояснила менеджер по продажам предприятия, федеральная сеть сама вышла с предложением заключить контракт, но пока он на рассмотрении. Интересно, что X5 Retail Group предлагает "Модесту" поставлять продукцию не во всю сеть, а только в 11 магазинов.

На этапе подписания контрактов находится и агропромышленный холдинг "Алтайские закрома". "Руководители подразделений ведут переговоры с сетью, чтобы определить номенклатуру, — рассказал председатель совета директоров холдинга Александр Терновой. — Скорее всего не вся наша продукция (мясо птицы, колбасы, яйцо, кондитерские и хлебобулочные изделия) попадет в сеть. На рынке жесткая конкуренция, и не всегда наши предложения дешевле других".

Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.
Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.

Терновой отметил, что сети начали менять свое отношение к производителям продуктов, потому что покупатель требует не только низкую цену, но и качество.

Александр Терновой,
председатель совета директоров холдинга "Алтайские закрома":

Мы наелись американских окорочков и сникерсов. После такой еды слишком много денег приходится относить в аптеку. Специалисты в сетях это понимают. Уже более трех лет мы по-новому взаимодействуем с "Мария-Ра", которая говорит: “Если покупатель будет брать вашу продукцию, то мы не станем требовать от вас снижения цены на поставку товаров”. К этому же сейчас идут "Магнит", "Лента" и "Холидей". Какой будет политика X5 Retail Group, мы пока не знаем.

До конца стратегию и тактику компании не понимают и другие игроки, которым этот ритейлер так или иначе интересен. Алексей Сиволодский говорит о том, что X5 Retail Group ведет себя обособленно.

Алексей Сиволодский,
директор по развитию компании "Новэкс":

Компания "Новэкс" традиционно развивается рядом с продуктовым оператором. Пока мы изучаем "Пятерочку" со стороны. Неоднозначны решения по локализации первых магазинов. В частности, в ТЦ "Ультра". Да, там есть трафик, но насколько он целевой? Насколько эти люди настроены совершать покупку именно в этой части города? Пока это не понятно. Будем наблюдать, потому что "Ультра" также предлагает нам помещения.

Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.
Как выглядят магазины "Пятёрочка" в городах России.

Справка

По данным справочника 2ГИС, в Барнауле работает 175 магазинов "Мария-Ра", 39 "Магнитов" и 42 "Ярче". "Ведомости" пишут: выручка всей сети X5 Retail Group в первом полугодии 2017 года составила 610,35 млрд руб., а "Магнита" — 555,02 млрд руб.

Факт

В 2017 году X5 Retail Group предпримет очередную попытку завоевать Алтайский край, но на этот раз напрямую, а не через франшизу, как ранее. В 2006 году франшизу "Пятерочки" приобрел барнаульский предприниматель Валерий Покорняк. Он собирался открыть около 100 магазинов, но через год перепродал франшизу новосибирской компании "НТС" (сегодня развивает "Бахетле" в Барнауле). Сотрудничество X5 и "НТС" завершилось в ноябре 2010 года, так как у сторон разошлись взгляды на условия по роялти. 

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