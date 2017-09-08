В Барнауле реконструируют здание магазина "Мария-Ра", рядом с которым будет "Пятерочка"

Проект реконструкции здания на Лазурной, 57 представили архитекторы "Тектоники" на градостроительном совете, который прошел накануне в администрации города. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что его отклонили большинством голосов по ряду причин. Например, члены градосовета посчитали, что он не вписывается в ансамбль микрорайона и в целом архитектурное решение является "безвкусным, провинциальным".

Прокудин пояснил, что реконструкция не связана с пожеланиями собственников сети "Мария-Ра" обновить помещение магазина. "Это здание новое, а ремонте не нуждается", — пояснил Прокудин.

Между тем уже известно, что рядом с Лазурной, 57 откроют один из первых магазинов федеральной сети X5 Retail Group "Пятерочка". Объявление об этом появилось на сайтах по подбору персонала, а также на самом здании на Лазурной, 55.

Владелец сети "Мария-Ра" Александр Ракшин на одном из мероприятий ИД "Алтапресс" рассказывал: когда в Барнаул пришел "Магнит" краснодарской сети "Тандер", некоторые собственники помещений согласились на реконструкцию магазинов за свой счет. Ракшин им не оставил выбора: на покинутые местной сетью площади очень трудно было бы найти другого крупного арендатора — особенно по соседству с "Магнитом".