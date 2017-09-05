Почему Х5 Retail Group хочет открыть первую "Пятерочку" на месте "Мария-Ра"

Для "Пятерочки" ищут менеджера по подбору коммерческой недвижимости, замдиректора и директора магазина, регионального менеджера по безопасности и других. Специалистов приглашают для работы в магазинах по конкретным адресам: Балтийская, 105, Павловский тракт, 283, Ленина, 3 ("7 Континент") и Лазурная, 57.

Для последнего адреса разместили больше всего объявлений. Здесь располагается магазин "Мария-Ра", указывает справочник 2ГИС. Однако рядом с ним по адресу Лазурная, 55 есть еще одно коммерческое здание с парковкой. Изначально в нем планировали разместить кондитерский цех с магазином, но строительство затянулось. Объект ввели в эксплуатацию только в 2016 году. Оба магазина плотно примыкают к многоэтажному микрорайону, который заселили около четырех лет назад.

По словам Константина Никитеева, соседство конкурентов вполне закономерно. Более того, ритейлеры принципиально подбирают подобные места.

Константина Никитеева,

руководителя АН "Ключ-Риэлт":

Конечно, конкуренция идет в первую очередь между двумя федеральными ритейлерами: Х5 Retail Group с его "Пятерочкой" и "Тандером" ("Магнит"). Представители компаний, занимающиеся подбором недвижимости, приходят к собственнику потенциально интересного места и выясняют, например, что на ремонт уже зашел их конкурент. Тогда они начинают целенаправленно искать подходящую площадку рядом. Причем сейчас "Магнит", который зашел в регион на несколько лет раньше, вынужден догонять "Пятерочку", а не наоборот.

"Мария-Ра" в этой борьбе занимает обособленную позицию, рассказал Константин Никитеев. Пользуясь преимуществами местной сети (например, близкому знакомству с топ-менеджментом городских строительных компаний), она забирает лучшие места в новостройках: отдельно стоящие здания с парковкой, погрузо-разгрузочным блоком и другой инфраструктурой, необходимой для торгового объекта. Кроме того, компания Ракшиных самостоятельно строит для себя объекты, перекупая площадки у строителей. Иногда новые магазины открываются буквально через дом. Это вынужденный шаг, не позволяющий занять площадку конкурентам.

Никитеев пояснил, что такая конкуренция за коммерческую недвижимость, пригодную для продуктового магазина, не отражается на ставках аренды и цене квадратного метра.

Константина Никитеева,

руководителя АН "Ключ-Риэлт":

Во-первых, компании подписывают юридически-грамотные договоры, которые защищают их от срыва планов. Во-вторых, ритейлеры понимают свою рентабельность. Они стараются не перебивать площадки у конкурентов ценой, провоцируя рост ставок. Так делал, например, "Билайн", когда заходил на рынок, но это уже не актуальный инструмент.

Ранее altapress.ru писал, что в ближайшем году в Барнауле и Алтайском крае откроется 28 магазинов "Пятерочка". В их числе четыре крупных. Один из них, сообщила Анна Ломоносова-Тайшина, соучредитель компании "ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью", будет работать в ТЦ "Ультра".

Факт

В зависимости от вакансии, Х5 Retail Groop предлагает соискателям от 15 до 48 тыс. рублей.