В ТЦ "Ультра" откроется первый в Барнауле флагманский магазин сети "Пятерочка"

В "Ультре" сеть "Пятерочка" откроется в помещении, где раньше размещался магазин бытовой техники "5 элемент". Это будет магазин флагманского формата, который предполагает размещение на большой площади (около 800 кв. м) и более 5 тысяч наименований товаров.

Анна Ломоносова,

арт-диркетор компании "Ритейл Консалтинг":

Пока в Барнауле хотят открыть четыре таких магазина. Всего же на ближайший год X5 Retail Group планирует открыть 28 магазинов в Алтайском крае.

О том, что X5 Retail Group собирается открывать магазины в Алтайском крае, стало известно летом 2016 года. Тогда ритейлер сообщил о намерении развиваться в Сибири не по франшизе, а напрямую. В конце мая altapress.ru писал: сеть завершает переговоры с рядом владельцев торговых помещений в Барнауле. Кроме "Ультры" их интересовал "7 Континент" и помещения около "ГЕО-маркета". Тогда же риэлтор сообщили, что X5 Retail Group интересовался помещениями от 400 до 1,5 тысяч квадратных метров. Это соответствует форматам магазина "у дома" и гипермаркет. Последние работают под брендом "Карусель", но он не планировал открывать их в Алтайском крае.

Основной конкурент сети — магазины "Магнит" краснодарской компании "Тандер". Представитель команды развития "Пятерочки" Игорь Плетнев выложил в сеть доклад, в котором указал, что вплоть до 2013 года конкуренты "били" их по темпам прироста новых площадей. Освоение дополнительных регионов должно помочь "Пятерочке" опередить конкурентов и увеличить стоимость компании на рынке.

Факт

В 2006 году франшизу "Пятерочки" приобрел барнаульский предприниматель Валерий Покорняк. Он собирался открыть около 100 магазинов, но через год перепродал франшизу новосибирской компании "НТС" (сегодня развивает "Бахетле" в Барнауле). Сотрудничество X5 и "НТС" завершилось в ноябре 2010 года, так как у сторон разошлись взгляды на условия по роялти.