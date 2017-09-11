Стало известно, когда "Мария-Ра" откроет 1000-й магазин

3 марта 2018 года, в день 25-летия компании, "Мария-Ра" откроет свой 1000-й магазин. Об этом владелец сети Алкесандр Ракшин заявил в интервью новокузнецкому изданию novokuznetsk.su.
В интервью руководитель сети рассказал, что планирует развиваться внутри Сибирского федерального округа.
Александр Ракшин,
генеральный директор компании "Мария-Ра":
Мы не строим амбициозных планов – покорить Москву или завоевать всю Россию. Сегодня наши магазины работают в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай. В Красноярск мы не собираемся, одно время пробовали начать работу в Омске, но потом от этих планов отказались. В Сибири очень большие расстояния между городами: от Барнаула до Красноярска 1500 км, до Омска – 1000 км. Достаточно сложно развиваться на таком удалении от нашего родного города.
Отказываясь от экспансии Москвы и в целом европейской части России, "Мария-Ра" намерена двигаться в сторону Казахстана. Ракшин подтвердил, что эти планы актуальны: "После покрытия сибирской территории мы, скорее всего пойдём в Казахстан – расстояние даже ближе, чем до самого удаленного на сегодня города нашего присутствия, Колпашева".
Внутри своего региона сеть будет расти. Через полгода, в марте 2018-го, откроется 1000-й магазин под вывеской "Мария-Ра". Сейчас по данным официального сайта ритейлера, в сети 936 действующих магазинов. Ежедневно она обслуживает 976 тысяч покупателей.
Цифра
По словам Александра Ракшина, рентабельность бизнеса у всех ритейлеров составляет от 2% до 4%.
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