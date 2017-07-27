В районе шахты у Новокузнецка обнаружили тела двух грибников

25 июля в яме в районе шахты Абашевская обнаружили тела 33- и 32-летнего жителей Новокузнецка, говорится в сообщении СКР по Кемеровской области.
Предварительно установлено, что мужчины втроем пошли в район шахты в лес за грибами. Они выстроились в линию на расстоянии около трех метров друг от друга и шли по лесу. В какой-то момент один из них скрылся из вида, мужчины побежали за ним.
Оказалось, что тот спускается в воронку в земле из железобетонных перекрытий, остальные тоже стали спускаться.
26-летний молодой человек, который спускался последним, стал задыхаться и сразу выбрался на поверхность. Он побежал звать на помощь. Прибывшие сотрудники МЧС подняли на поверхность тела потерпевших, вызвали следственно-оперативную группу.
В рамках осмотра места происшествия с помощью газоанализатора измерена концентрация газов в воронке. Установлено повышенное содержание метана, концентрация которого смертельна при вдыхании. Взяты пробы воздуха, которые направлены на исследование.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших.
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